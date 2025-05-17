أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 17 مايو/ أيار 2025.



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سعر البيع: 143,500

سعر الشراء: 142,500

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سعر البيع: 142,550

سعر الشراء: 142,350

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سعر البيع: 142,750

سعر الشراء: 142,500



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 143,500سعر الشراء: 142,500سعر البيع: 142,550سعر الشراء: 142,350سعر البيع: 142,750سعر الشراء: 142,500وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.