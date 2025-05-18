السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وارتفع سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، ليسجل 142,450 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما سجل يوم أمس السبت 142,400 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار الصرف لدى محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143,500 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 141,500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.