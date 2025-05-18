الدولار يترنح في السوق العراقية.. تراجع جديد أمام الدينار

وسجلت اسعار الدولار انخفاضا مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142450 ديناراً مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.