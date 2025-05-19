انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 142150 ديناراً مقابل 100 دولار.وسجلت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.