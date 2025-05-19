المالية: التعاقد مع "إرنست ويونغ" لتقييم شركات التأمين العراقية

وقالت سامي للوكالة الرسمية وتابعتها إن وزارتها "واستنادًا إلى توجيهات تعاقدت مع شركة (إرنست ويونغ) العالمية لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية".وأضافت أن "دور الشركة سيتركز على رفع توصيات فنية إلى الوزارة بشأن دمج تلك الشركات أو إعادة هيكلتها أو تحسين أدائها الحالي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دوليًا".يذكر أن أعلنت في 2023 اختيارها شركة التدقيق الدولية " ويونغ" ومقرها ، لـ"مراجعة بياناتها المالية، كخطوة اولى ضمن مساعي تصحيح وتقويم السياسة المالية، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية"، وفق بيان رسمي صدر حينذاك.