على صدى ضربة إسرائيلية محتملة لإيران.. أسعار النفط تقفز 1%

وزادت لشهر يوليو بمقدار 97 سنتًا، أي بنسبة 1.5%، لتصل إلى 66.35 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي لشهر يوليو بمقدار 96 سنتًا، أي بنسبة 1.6%، لتصل إلى 62.99 دولارًا، وانتهى عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو يوم الثلاثاء عند 62.56 دولارًا.وافادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها تشير إلى أن تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية، نقلا عن مسؤولين أميركيين متعددين مطلعين على الأمر، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا.وقال خبراء استراتيجيات السلع ان "مثل هذا التصعيد لن يعرض الإمدادات الإيرانية للخطر فحسب، بل سيعرض أجزاء كبيرة من المنطقة للخطر أيضا"، وسط مخاوف أيضا من أن قد ترد بمنع تدفق ناقلات النفط عبر في ، والذي من خلاله تصدر والكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة النفط الخام والوقود.وتشير التصريحات الامريكية الإيرانية حول المفاوضات الى ان الجانبين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى حل.