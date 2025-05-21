ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في العراق

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 142700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 142450 ديناراً مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.