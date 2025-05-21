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جوائز عالمية وشبكة في 60 دولة.. اشادات بقصة نجاح المصرف العراقي للتجارة

اقتصاد

2025-05-21 | 07:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جوائز عالمية وشبكة في 60 دولة.. اشادات بقصة نجاح المصرف العراقي للتجارة
294 شوهد

السومرية نيوز – محليات

تلقى المصرف العراقي للتجارة بشكل عام، وفرع تقاطع المسبح بمنطقة الكرادة بشكل خاص، اشادات كبيرة حول تطوير عمل المصرف بشكل عام منها تبسيط الاجراءات العملية المصرفية بما يوفر سهولة للزبون واختزال الوقت، بالإضافة الى تنمية وتطوير خدمات المصرف بشكل مستمر لضمان توفير متطلبات الزبائن وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويتمتع المصرف بشبكة واسعة من المصارف المراسلة حول العالم وصل عددها إلى أكثر من (384) مصرفاً تتمركز في (60) دولة و(93) مدينة تمكنه من تنفيذ كافة العمليات المصرفية حول العالم.

ويقول المواطن حمزة العابدي في حديث للسومرية نيوز، ان "التطور الحاصل في المصرف العراقي للتجارة ويعكس التزامه المستمر تجاه اسناد الاقتصاد العراقي ودوره الفاعل في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتلبي احتياجات الزبائن على كافة الاصعدة والتي تسهم في دعم العمليات التجارية وتحقيق نتائج إيجابية وخصوصا فرع تقاطع المسبح في منطقة الكرادة".

وأضاف، انه من الواضح ان المصرف مستمر على ترسيخ شبكة علاقات المصرف الخارجية والتي تدعم بدورها قوة علاقات الوطن التجارية وتنمية التعاملات العالمية التي تساهم في توفير حلول مالية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العراقي ومواصلة نموه بشكل أقوى في السنوات القادمة".

بينما يقول المواطن عباس الفرطوسي في حديث للسومرية نيوز، أننا نشيد باستمرار المصرف على تطوير الخدمات المصرفية وتوسيع شبكة الفروع وتحسين جودة الخدمات المصرفية، بما يواكب احتياجات الجمهور ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل".

وبحسب خبراء اقتصاد، فان المصرف ملتزم بتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وتعزيز الشفافية المالية، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية آمنة، وكما يواصل جهوده في تقديم حلول مصرفية متطورة تسهم في تحفيز الاستثمار ودعم التجارة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق.

وقبل أيام، وفاز المصرف العراقي للتجارة بجائزة "التميز في عمليات الدفع والتحويل الآلية STP من مصرف "جي بي مورغان تشيس JP Morgan" والمتحققة عن التزام المصرف بالممارسات المستدامة في مجال المدفوعات المباشرة.

ينعكس هذا الانجاز على مدى التزام المصرف العراقي للتجارة بالكفاءة العالية في معالجة المعاملات المالية ودوره الاستثنائي في مجال المعالجة المباشرة STP للتحويلات المالية المباشرة بالدولار الأمريكي واليورو، وتعتمد جائزة STP على تقييم كفاءة عمليات الدفع والتحويل الآلي التي تتم دون الحاجة إلى أي تدخل يدوي مما يشير إلى سرعة تنفيذ المعاملات والتي تنعكس ايجاباً في تقليل الأخطاء والتكاليف التشغيلية والإجرائية إضافة إلى ذلك تقيس جائزة STP سرعة ودقة التحويلات بين البنوك الدولية المختلفة، مما يعزز من توفير الوقت وتقليل المخاطر.

وقال المتحدث الرسمي للمصرف احمد سعد الخزرجي: "تمنح هذه الجائزة بناءاً على حجم المعاملات الإلكترونية التي ينجزها المصرف ونسبة التحويلات الدولية المباشرة، بالاعتماد على مدى الالتزام بالإجراءات وفق المعايير الدقيقة التي يحددها "جي بي مورغان تشيس" وان حصول المصرف العراقي للتجارة على هذه الجائزة يجعله ضمن عدد من المصارف المحدودة حول العالم التي نجحت بالفوز بجائزة التميز في عمليات التحويل المباشرة بنسبة 99.68% MT103 والذي يمثل تتويجاً للجهود المستمرة في تعزيز وتطوير الانظمة والخدمات المصرفية المقدمة للزبائن وتحسين الاداء ورفع مستوى القدرات والمهارات لكوادر المصرف".

ويمتاز المصرف العراقي للتجارة بمكانة رصينة وفاعلة بين المؤسسات المالية والمصرفية محلياً ودولياً وحقق نتائج وانجازات استثنائية خلال العام المنصرم 2024 وحاز بدوره على جوائز عديدة تثميناً لدوره الفاعل في تقديم الدعم لمشاريع رئيسية تنموية ومشاريع إعادة الاعمار بالإضافة إلى دعم كافة العمليات التجارية لجانبي التصدير والاستيراد والمشاريع المتنوعة استمراراً في المحافظة على دوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني العراقي"، بحسب المتحدث.

كما في شباط الماضي، حصد المصرف العراقي للتجارة TBI الفوز بجائزتين كأفضل مصرف تجاري وأفضل مصرف من ناحية رأس المال لعام 2024 من المؤسسة الرائدة في المجال المالي والاقتصادي INTERNATIONAL FINANCE.

حيث اقيم حفل تسليم الجوائز في دبي دولة الامارات العربية المتحدة، لإنجازات المصرف المتميزة على الصعيد المصرفي التجاري في العراق، ولتميزه في تعزيز رأس المال مما جعله يتصدر قائمة أفضل المؤسسات المالية في البلاد، وقد تم تحديد معايير الجوائز بناءاً على دراسة دقيقة تركز على عناصر القوة التي تتمثل في الأداء المالي، الابتكار، واستراتيجيات النمو المستدام.

وتأسس المصرف العراقي للتجارة في عام 2003 ويعد المصرف الاول في البلاد، ويستحوذ على حوالي 80٪ من اعمال التمويل التجاري في العراق، ويحتل المرتبة الأولى بين البنوك العربية من حيث معدل التكلفة الى الدخل والمرتبة 332 عالمياً من حيث رأس المال من الدرجة الأولى.

وقد أنشأ المصرف 25 فرعاً في جميع أنحاء العراق، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لجميع العملاء بما في ذلك الشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية، وكجزء من مساعيه المتواصلة لتوسيع قاعدة عملائه والتوسع في أسواق جديدة.
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جوائز عالمية وشبكة في 60 دولة

اشادات بقصة نجاح المصرف العراقي للتجارة

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