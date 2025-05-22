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انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق

اقتصاد

2025-05-22 | 03:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق
4,646 شوهد

السومرية نيوز ـ اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 22 مايو/ أيار 2025.

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 142700 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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انخفاض

أسعار صرف الدولار في العراق

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