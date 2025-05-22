انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 142100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 142700 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.