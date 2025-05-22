مصرف الرشيد يعلن تمديد بيع سندات وطنية للمواطنين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، "استنادا لتوجيهات ووزارة المالية أعلن عن تمديد فترة بيع سندات وطنية لغاية ٢٠٢٥/٦/٣ وذلك استجابة للإقبال المستمر من المواطنين على شراء هذه السندات".وأضاف المصرف، أن "هذا التمديد يعتبر فرصة إضافية للراغبين في استثمار أموالهم في أدوات مالية آمنة ومربحة".تفاصيل السندات المتاحة بحسب بيان المصرف:1. سند بقيمة 500,000 دينار عراقي:فائدة سنوية: 8%مدة الاستثمار: سنتاندفع الفائدة: كل ستة أشهر2.سند بقيمة 1,000,000 دينار عراقي:فائدة سنوية: 10%مدة الاستثمار: أربع سنواتدفع الفائدة: كل ستة أشهرواختتم المصرف بيانه بالقول، "يمكن للمواطنين الراغبين في شراء هذه السندات مراجعة فروع مصرف المنتشرة في والمحافظات. تُعد هذه السندات فرصة استثمارية توفر دخلاً ثابتًا وآمنًا، وتساهم في دعم من خلال تمويل مشاريع البناء والتنمية".