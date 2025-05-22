إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 660 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 656 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 630 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 626 ألف دينار.وفي محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 660 ألفاً و670 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.