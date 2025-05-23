العقود الآجلة الامريكية بوضع حرج بسبب ترامب

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو الصناعي بنسبة 1.5%، بينما تراجعت عقود مؤشر الآجلة بنسبة 1.7% قبل افتتاح السوق. كما تراجعت أسعار النفط وهبطت عوائد سندات الأمريكية.وشهدت الأسواق تراجعا حادا بعدما نشر على أنه يريد فرض "رسوما جمركية مباشرة بنسبة 50%" على اعتبارا من الأول من يونيو / حزيران، بسبب ما وصفه بتعنت ممثلي الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.