مع انخفاض العالمي.. خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية

وأغلق خام الثقيل جلسة يوم أمس الجمعة بانخفاض قدره 61 سنتاً ليصل إلى 60.58 دولاراً للبرميل، لكنه في المجمل سجل مكاسب أسبوعية بلغت 9 سنتات، ما يعادل نسبة 0.15%.فيما أغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض بقيمة 81 سنتاً ليصل إلى 63.53 دولاراً، مسجلاً خسارة أسبوعية قدرها 11 سنتاً أو ما يعادل 0.17%.وسجل وخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنسب 2.4% و3% على التوالي، وذلك جراء الأنباء المتعلقة بفرض رسوم جمركية على واردات .