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صادرات نفط العراق 2024 اكبر بمليار دولار عن 2023
اقتصاد
2025-05-28 | 03:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
316 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
أظهرت بيانات
البنك المركزي العراقي
، ان إيرادات صادرات
العراق
النفطية عام 2024، ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بعائدات 2023، وبقيمة إضافية بلغت اكثر من مليار دولار.
وبحسب البيانات فإن صادرات
العراق
من النفط الخام خلال عام 2024 بلغت عائداتها 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي بلغت فيها عائدات تصدير النفط 94.4 مليار دولار.
وأظهرت البيانات تراجع الصادرات النفطية للعراق لعام 2023 من القفزة التي سجلتها في العام 2022 والتي تجاوزت 113 مليار دولار.
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