صادرات نفط العراق 2024 اكبر بمليار دولار عن 2023

وبحسب البيانات فإن صادرات من النفط الخام خلال عام 2024 بلغت عائداتها 95.5 مليار دولار، مرتفعة بمقدار 1.1 مليار دولار عن عائدات 2023 التي بلغت فيها عائدات تصدير النفط 94.4 مليار دولار.وأظهرت البيانات تراجع الصادرات النفطية للعراق لعام 2023 من القفزة التي سجلتها في العام 2022 والتي تجاوزت 113 مليار دولار.