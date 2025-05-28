إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 659 ألف دينار، وسعر الشراء 655 ألف دينار، مقارنة بـ 654 ألف دينار يوم أمس الثلاثاء، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 629 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 625 ألف دينار.وفي محال الصاغة، أشار إلى أن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 ألفاً و670 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.