الرافدين ينفي إيقاف عمل بطاقات الدفع الإلكتروني

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، ان "الأنباء المتداولة بشأن إيقاف عمل بطاقات الدفع الإلكتروني عارية عن "، مبينا ان "جميع بطاقات ماستركارد وفيزا الصادرة عن المصرف تعمل بكفاءة كاملة وبشكل طبيعي داخل وخارجه، ولم يصدر أي قرار من شركة ماستركارد أو أي جهة رسمية معنية يتعلّق بإيقافها".وأضاف ان "المنظومة المصرفية الرقمية مستمرة في تقديم خدماتها دون أي خلل"، مشيرا الى انه "ملتزم بتأمين تجربة مصرفية مستقرة وآمنة لعملائه في جميع الأوقات".ودعا المصرف المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة، واعتماد الأخبار والتحديثات حصريًا من المصادر الرسمية للمصرف".