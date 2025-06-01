العراق يستورد 5 آلاف طن من الهواتف الصينية خلال عام

وأوضحت الإحصائيات أن "الكمية الإجمالية للأجهزة المستوردة، والتي تشمل الهواتف الذكية والهواتف الأخرى المستخدمة في الشبكات الخلوية أو اللاسلكية، بلغت حوالي 4.946 طن، بمجموع قيمة تصل إلى 308.533 ملايين دولار".كما أظهرت الإحصائيات أن "هناك نمواً سنوياً في قيمة هذه الواردات بنسبة 15% ما بين عامي 2020 و2024، حيث بلغت حصة من هذه الواردات نسبة مذهلة تصل إلى 75 بالمئة".