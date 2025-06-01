العراق يستورد 5 آلاف طن من الهواتف الصينية خلال عام

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من كثر حبي لك
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فحص منشطات مفاجئ لستة نجوم من إسبانيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528334-638843958159102585.jpg
العراق يستورد 5 آلاف طن من الهواتف الصينية خلال عام
اقتصاد
2025-06-01 | 13:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف تقرير رسمي عن أن
العراق
استورد أجهزة هواتف نقالة من
الصين
بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار خلال عام 2024.
وأوضحت الإحصائيات أن "الكمية الإجمالية للأجهزة المستوردة، والتي تشمل الهواتف الذكية والهواتف الأخرى المستخدمة في الشبكات الخلوية أو اللاسلكية، بلغت حوالي 4.946 طن، بمجموع قيمة تصل إلى 308.533 ملايين دولار".
كما أظهرت الإحصائيات أن "هناك نمواً سنوياً في قيمة هذه الواردات بنسبة 15% ما بين عامي 2020 و2024، حيث بلغت حصة
العراق
من هذه الواردات نسبة مذهلة تصل إلى 75 بالمئة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
حرب المخدرات في العراق.. 3 الاف معتقل و15 قتيلا وجريحا و2 طن خلال الربع الأول من 2025
02:15 | 2025-04-20
العراق يستورد حمضيات من تركيا بنحو 100 مليون دولار
08:20 | 2025-04-19
بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات
07:00 | 2025-04-02
العراق يخطو مع "شنغهاي" الصينية نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
11:38 | 2025-03-07
هواتف
الصين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للموظفين.. حزيران يمتلئ بالعطل الرسمية بعضها تصل الى 5 أيام
محليات
29.08%
03:08 | 2025-05-31
خبر سار للموظفين.. حزيران يمتلئ بالعطل الرسمية بعضها تصل الى 5 أيام
03:08 | 2025-05-31
تربية كربلاء تنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي
محليات
26.49%
06:06 | 2025-05-31
تربية كربلاء تنشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي
06:06 | 2025-05-31
بدءاً من الغد.. بطاقات الدفع لهذه المصارف تتوقف خارج البلاد
اقتصاد
24.36%
07:22 | 2025-05-31
بدءاً من الغد.. بطاقات الدفع لهذه المصارف تتوقف خارج البلاد
07:22 | 2025-05-31
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
محليات
20.07%
15:02 | 2025-05-31
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
15:02 | 2025-05-31
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
01-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-01
العراق في دقيقة
01-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-01
Live Talk
حوادث مدبرة في شوارع العراق - الحلقة ٤١ | 2025
10:30 | 2025-06-01
Live Talk
حوادث مدبرة في شوارع العراق - الحلقة ٤١ | 2025
10:30 | 2025-06-01
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
01-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-01
العراق في دقيقة
01-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-01
Live Talk
حوادث مدبرة في شوارع العراق - الحلقة ٤١ | 2025
10:30 | 2025-06-01
Live Talk
حوادث مدبرة في شوارع العراق - الحلقة ٤١ | 2025
10:30 | 2025-06-01
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - الحلقة ٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
ماكينة
لكزس RX500h مع لين قيس - الحلقة ٨ | season 1
12:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
الهوا الك
زوج يطلب من زوجته أن تسلك الطريق الخطأ - الحلقة ٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-30
اخترنا لك
بعد المتقاعدين.. اطلاق رواتب هذه الفئة
10:32 | 2025-06-01
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع امام الدينار
10:02 | 2025-06-01
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
08:00 | 2025-06-01
النفط تعلن توقيع عقد حفر أول بئر استكشافي بصلاح الدين
05:39 | 2025-06-01
مبيعات نافذة الدولار خلال الربع الأول من 2025 اكبر بـ5% من العام الماضي
04:11 | 2025-06-01
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:36 | 2025-06-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.