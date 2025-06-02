تراجع أسعار نفط البصرة مع انخفاض العالمي

وسجل خام المتوسط 63.37 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 60.37 دولارا للبرميل بنسبة تغيير -1.90 لكليهما.كما أظهرت بيانات أسعار النفط العالمي تراجعاً حيث سجل البريطاني 64.28 دولارا، بينما سجل خام غرب الأمريكي الوسيط 62.49 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير +1.50 و +1.70 على التوالي.وارتفعت 1.19 دولاراً أو 1.9% إلى 63.97 دولار للبرميل، كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.09 دولار بارتفاع 1.30 أو 2.14%.