مع اقتراب العيد.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.فيما اتجهت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في نحو الارتفاع أيضا، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.