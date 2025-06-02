الزراعة تطلق ربع مليون إصبعية سمك كارب بنهر دجلة في بغداد

وأوضح الثروة الحيوانية، وليد رزوقي، أن "هذه الإطلاقات تأتي ضمن استراتيحية الوزارة السنوية لتعزيز الثروة السمكية الوطنية وزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل المحلي وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك عبر إطلاق إصبعيات أسماك الكارب، التي يبلغ حجمها نحو عقدتين، في مناطق متعددة من البلاد".وتابع رزوقي، أن "الجهود مستمرة في تربية وتكثير الأسماك المحلية العراقية ( البز، البني، الگطان، والشبوط ) داخل محمية أسماك الرضوانية، بالإضافة إلى تزويد المسطحات المائية بإصبعيات الأسماك المنتجة في مفقس أسماك الصويرة".