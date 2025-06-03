إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية مع قرب عيد الأضحى

سجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 669 الف دينار، وسعر الشراء 665 ألف دينار، فيما سجلت أسعار أمس الاثنين 667 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 639 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 635 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 640 ألفا و650 الفا دينار.