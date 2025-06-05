ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

ارتفعت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاربعاء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.