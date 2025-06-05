تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 671 الف دينار، وسعر الشراء 667 دينار. فيما سجلت أسعار أمس الأربعاء 666 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 641 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 637 الفاً .وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف و680 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و650 الف دينار.