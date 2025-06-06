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تقرير: أمريكا تبحث تطوير حقل غاز شيواشوك مع حكومة كردستان
اقتصاد
2025-06-06 | 06:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
ارم نيوز
492 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أكد مصدر رفيع المستوى في حكومة
إقليم كردستان
، أن هناك مسؤولون من وزارة
الطاقة الأمريكية
، يبحثون حاليا في
أربيل
، خطة تطوير حقل غاز شيواشوك.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن حقل شيواشوك في ناحية طقطق بمحافظة
أربيل
، تقدر احتياطاته بـ8 تريليون قدم مكعب وسيتم العمل فيه قريبا ليكون توأما مع حقل كورمور لضخ الغاز إلى أوروبا واعتماد
العراق
عليه بدلا من الذي تستورده من
إيران
بالأمر المباشر من
طهران
على حكومة
بغداد
، بغرض التهرب من العقوبات الأمريكية، بحسب موقع "أرم نيوز" الاماراتي.
وأوضح المصدر أن حكومة
إقليم كردستان
مع تفعيل عمل شركة "ويسترن زاغروس" التي تأخذ هذه الصفقة ضمن نظام شراكة "كردية عراقية – أمريكية" مشتركة، سيكون بمثابة إبعاد إيران من الساحة العراقية على مستوى الطاقة ولو بشكل مؤقت تمهيدا للعمل على طردها نهائيا في هذا المجال بالتعاون مع
الولايات المتحدة
، حيث سيكون بإمكان العراق الاعتماد عليه فضلا عن الاستفادة المادية من تصدير الغاز المستخرج من شيواشوك مع كورمور إلى أوروبا.
وتابع المصدر أن في السابق حاولت حكومة الإقليم تصدير الغاز إلى أوروبا لكن الإيرانيين رفضوا ذلك، وقاموا بقصف أربيل بحجج وذرائع وجود "
الموساد
" وتهم أخرى بتحريض من
دولة أخرى
تعتمد بشكل كبير في صادرات الغاز على أوروبا.
وبحسب المعلومات، فإن عمليات استخراج الغاز من حقل كورمور، الذي فازت شركة "ويسترن زاغروس" الأمريكية بعقده، بدأت أعمالها الأولية، بعد أيام من الاتفاق الذي أثار جدلا دستوريا، تمهيدا لتصدير الغاز إلى أوروبا، وذلك بعد أن ووقع رئيس حكومة إقليم
كردستان
مسرور بارزاني
مع وزيري الخارجية والطاقة الأمريكيين ومستشار
الأمن القومي
الأمريكي، عقودا مؤخرا، لاستغلال الحقل.
وكان قد أفاد مصدر دبلوماسي في حكومة إقليم
كردستان العراق
، أن الدراسات التي عملت عليها الشركة الأمريكية، كشفت عن احتياطات لحقل كورمور تبلغ 13 تريليون قدم مكعب، مشيرا إلى أن هذا الحقل لم يستخدم من قبل سوى بأعمال محدودة لضخ الغاز لتشغيل محطة كهرباء أربيل فقط وأنه حتى الآن للاستهلاك المحلي.
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