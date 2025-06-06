النفط يرتفع ويتجه لأول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع

وارتفعت 1.50 دولار أو 1.61% إلى 66.39 دولارا للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.02 دولار أو 1.61% إلى 64.39 دولار.وعلى أساس أسبوعي، يتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق مكاسب عند التسوية بعد تراجعهما لأسبوعين متتاليين. وصعد 2.75% منذ بداية الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 4.9%.وواصلت سوق النفط التأرجح في الفترة الماضية وسط أنباء عن إجراء مفاوضات بشأن الرسوم والبيانات التي تُظهر إلى أي مدى يتأثر الاقتصاد العالمي بحالة الضبابية فيما يتعلق بالحرب التجارية وتداعيات الرسوم.