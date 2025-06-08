العراق يتراجع مرتبة باحتياطي الذهب العالمي

وبحسب بيانات العالمي، فإن جاء بالمرتبة 29 من اصل 100 دولة بعد ان كان بالمرتبة 28 عالميا، فيما جاء الرابع عربيا بعد ولبنان والجزائر على التوالي.وبلغ احتياطي العراق من الذهب 162.7 طنا، وهو اكثر بحوالي 10 أطنان من نهاية عام 2024.