قفزة جديدة بأسعار النفط مع ترقب المحادثات الأمريكية الصينية

وبحلول الساعة 04:41 بتوقيت ، زادت 12 سنتا إلى 67.16 دولار للبرميل. غرب الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 65.42 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من أبريل/ نيسان في وقت سابق من الجلسة.وكان قد ارتفع أمس الإثنين إلى 67.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل/ نيسان، مدعوما باحتمال توصل وبكين إلى إتفاق تجاري.وقال الرئيس الأمريكي أمس الإثنين إن المحادثات الجارية في تسير على ما يرام وإنه "لا يتلقى سوى تقارير جيدة" من فريقه.ومن شأن التوصل إلى إتفاق تجاري بين والصين أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط.وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قالت إنها ستقدم قريبا مقترحا مقابلا للمقترح الأمريكي الذي تعتبره "غير مقبول"، في حين أوضح أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن ما إذا كان سيتم السماح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل .