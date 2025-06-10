أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو 2025.





سعر البيع: 142,000

سعر الشراء: 141,000



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سعر البيع: 141,500

سعر الشراء: 141,250



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سعر البيع: 141,750

سعر الشراء: 141,250



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

سعر البيع: 142,000سعر الشراء: 141,000سعر البيع: 141,500سعر الشراء: 141,250سعر البيع: 141,750سعر الشراء: 141,250وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.