كردستان.. بوصلة الدولار تتجه نحو الارتفاع

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، في ، مساء اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصة.





أما العاصمة ، فما تزال البورصات والأسواق مغلقة لليوم الرابع على التوالي بسبب .

وسجل سعر الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 141300 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 141100 دينار مقابل 100 دولار.أما العاصمة ، فما تزال البورصات والأسواق مغلقة لليوم الرابع على التوالي بسبب .