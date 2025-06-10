لعامين.. البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة

وقلّصت المؤسسة الدولية أيضاً، في تقريرها الصادر اليوم والذي شمل أحدث المستجدات الاقتصادية العالمية، توقعات النمو للمنطقة خلال العام المقبل بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7%.وكان البنك في آخر تقرير خاص عن المنطقة، والذي صدر مطلع الماضي، خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول تحديداً في 2024 إلى 1.6%، لكنه أشار إلى أن المنطقة أظهرت "مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها".وعلى صعيد الاقتصاد العالمي خفّض البنك توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.3% مقارنةً مع 2.7% في تقرير يناير.وحذّر في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية – يونيو 2025" من أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤاً حاداً، مع التقديرات بتسجيله أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 -باستثناء فترة الركود االناجمة عن جائحة كورونا- مرجِعاً هذا التباطؤ إلى تصاعد الحواجز التجارية، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الاستثمار العالمي.