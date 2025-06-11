النفط يتراجع عالميا وخام برنت تحت الـ67

وانخفضت 19 سنتا أو 0.3 بالمئة لتتداول عند 66.680 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.82 دولار.وقال الأمريكي لوتنيك يوم الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية بينهما إلى مسارها وحل القيود التي تفرضها على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، وذلك في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في .وقال نوفا، كبير محللي السوق بريانكا ساشديفا، "يمكن أن تُعزى التصحيحات (السعرية) الحالية إلى مزيج من جني الأرباح الفني والحذر الذي سبق الإعلان (الرسمي) بين والصين"، بحسب رويترز.وقال ، محلل السوق لدى آي جي: "فيما يتعلق بما يعنيه ذلك للنفط الخام، أعتقد أنه يزيل بعض المخاطر السلبية، وخاصة على الاقتصاد الصيني، ويثبت استقرار الاقتصاد الأمريكي - وكلاهما من شأنه أن يدعم الطلب على النفط الخام والسعر".في غضون ذلك، وعلى جانب العرض، تخطط أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز، حيث تتطلع إلى تخفيف تخفيضات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، مع عدم توقع بعض المحللين أن يمتص الطلب الإقليمي هذه البراميل الزائدة.