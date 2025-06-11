تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية بعد عيد الأضحى

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 665 الف دينار، وسعر الشراء 661 دينار، فيما سجلت الأسعار ما قبل العبد 671 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 635 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 631 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف دينار و 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و645 الف دينار.