على مدار الساعة.. الرشيد يُعلن استمرار التقديم لقروض "ريادة"

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "التقديم على قروض ريادة يتم بشكل إلكتروني بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عملية الحصول على التمويل".وأضاف، ان "القروض تتراوح ما بين (١-٢٠) مليون كحد اعلى وحسب دراسة الجدوى المتفق عليها مع مشروع قروض ريادة".وتابع، أن "هذه الخدمة متاحة لجميع المستفيدين المشمولين بشروط "، داعياً "المواطنين إلى تحميل التطبيق الرسمي للمصرف واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة عبر المنصة".يُذكر أن قروض ريادة تأتي ضمن حزمة من البرامج التمويلية التي أُطلقت بهدف تمكين الشباب ودعم المبادرات الريادية وخلق فرص عمل مستدامة.