أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 14.4400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 145000 دينار مقابل 100 دولار، اما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.