ارتفاع أسعار النفط الأمريكي بنسبة 12%

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي، بنسبة 12% وذلك بعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت " تايمز"، "أسعار النفط الأمريكي ترتفع بنسبة 12% منذ الثلاثاء حتى الجمعة لتصل إلى 72.98 دولارا للبرميل".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".