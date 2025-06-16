عالميًا.. ارتفاع متواصل في أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام " " بنسبة 64 سنتا ما يعادل 0.86%، لتصل إلى 74.87 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" الأمريكي بواقع 76 سنتا ما يعادل 1.04%، لتصل إلى 73.74 دولار للبرميل.وكانت العقود قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة، ثم قلصت من صعودها.وارتفع الخامان القياسيان بنحو 7% عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، بعد أن قفزا أكثر من 13% خلال الجلسة إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير 2025.وأدى تبادل الضربات بين وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في ، وهو ممر ملاحي حيوي.ويمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط ما يعادل 18 - 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.وقال المحلل في "فوجيتومي" للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا إن "الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، مع عدم وجود حل في الأفق، دفع عمليات الشراء".وأشار إلى وجود رد فعل مبالغ فيه على الأحداث من قبل المتعاملين في السوق، وقال: "لكن كما رأينا يوم الجمعة الماضي، ظهرت بعض عمليات البيع وسط مخاوف من رد فعل المبالغ فيه".وأضاف: "في حين تراقب الأسواق اضطرابات محتملة في إنتاج النفط الإيراني بسبب الضربات الإسرائيلية على منشآت الطاقة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن حصار مضيق هرمز قد ترفع الأسعار بشكل حاد".