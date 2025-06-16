عودة الحركة التجارية بمنفذ القائم بين العراق وسوريا

وقال مراسل في ، إن الحركة التجارية عادت، اليوم الاثنين، في منفذ القائم بين العراق وسوريا.

يشار الى أن حركة التجارة والمسافرين في منفذ القائم توقفت منذ أشهر بسبب الأوضاع الأمنية، لاسيما بعد التطورات التي حدثت في .