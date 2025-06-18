عاد للارتفاع.. الدولار يسجل سعراً جديداً في بغداد

وأقفلت بورصتي الكفاح والحارثية في على سعر صرف بلغ 143850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح اليوم 143550 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 144750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142750 ديناراً لكل 100 دولار.