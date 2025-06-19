ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

ارتفعت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 143550 ديناراً مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.