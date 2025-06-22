ارتفاع أسعار النفط بعد الضربة الأمريكية لإيران

وذكر الموقع، أن "أسعار النفط ارتفعت بعد توجيه ضربة للمواقع النووية الرئيسية الثلاثة في ".يشار الى أن الولايات المتحدة استهدفت ليلة الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، وحذر من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق على "إنهاء هذه الحرب".