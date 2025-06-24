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ترامب يسمح للصين مواصلة شراء النفط الإيراني
اقتصاد
2025-06-24 | 10:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,020 شوهد
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، إنه بإمكان
الصين
الآن مواصلة شراء النفط الإيراني.
وأضاف
ترامب
في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: "آمل أن يشتروا الكثير من
الولايات المتحدة
أيضاً. لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أحقق هذا!".
جاء منشور ترامب بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي التوصل إلى وقف إطلاق نار "كامل وشامل" بين
إسرائيل
وإيران.
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