ترامب يسمح للصين مواصلة شراء النفط الإيراني

وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: "آمل أن يشتروا الكثير من أيضاً. لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أحقق هذا!".جاء منشور ترامب بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي التوصل إلى وقف إطلاق نار "كامل وشامل" بين وإيران.