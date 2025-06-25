بعد خسارة 4 دولارات اثر توقف الحرب.. النفط يرتفع 85 سنتًا

وارتفعت 85 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 67.99 دولار للبرميل، في حين ربح خام غرب الوسيط الأمريكي 87 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 65.24 دولار.واستقر وخام تكساس يوم الثلاثاء عند أدنى مستوياتهما منذ العاشر والخامس من حزيران على التوالي، قبل أن تشن هجوما مفاجئا على منشآت عسكرية ونووية إيرانية رئيسية في 13 حزيران.وفقدت أسعار النفط حوالي 4 دولارات لكل برميل يوم امس مع اعلان وقف اطلاق النار بين الجانبين، وعموما فقدت أسعار النفط 10 دولارات من كل برميل خلال اليومين الماضيين.