انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 25 حزيران/ يونيو 2025.



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سعر البيع: 141,900

سعر الشراء: 141,400

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سعر البيع: 141,450

سعر الشراء: 141,200

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سعر البيع: 141,750

سعر الشراء: 141,000



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 141,900سعر الشراء: 141,400سعر البيع: 141,450سعر الشراء: 141,200سعر البيع: 141,750سعر الشراء: 141,000وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.