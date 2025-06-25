لشهر حزيران.. العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ

وذكرت رئيس هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من 386 ألف مستفيداً لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من (66) مليار و(42) مليون دينار لشهر حزيران لعام 2025".وذعت الوزارة بحسب البيان: "المستفيدين والمستفيدات الى التوجه لمنافذ الصرف الالكتروني ‏المعتمدة لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات، وتبليغهم من قبل المصرف".