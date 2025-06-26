الاقتصاد العراقي مهدد.. تحذيرات نيابية من تداعيات الاعتماد على النفط

وقال عضو اللجنة في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك زيادة حصلت في اسعار النفط خلال الازمة الماضية المتمثلة بالحرب بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكيان الصهيوني الغاشم وذلك بسبب اضطراب الاسواق ومشاكل التصدير وبالتالي انعكست هذه الزيادة بشكل ايجابي من الناحية المادية على البلد"، مستدركا بالقول، "لكن بشكل عام لا تعتبر هذه زيادة حقيقية كون ان هناك ظروف قد تؤثر على تقليل سعر النفط الى ما دون السعر الطبيعي وبالتالي استمرار الاعتماد على اسعار النفط يعتبر مخاطرة بالاقتصاد العراقي".وأضاف انه "يجب بناء اقتصاد اخر موازي يعوض ويستند عليه البلد في حال حدثت اي مشاكل خارجية باعتبار ان النفط اسعاره بيد الغير، في المقابل الاقتصاد الداخلي والايرادات غير النفطية ممكن ان يكون بيد "، مبينا، "نأمل ان يكون هناك استقرار أمني واقتصادي في المنطقة حتى لا يكون هناك تأثير مباشر على البلد وكذلك على الدول الاسلامية المجاورة".