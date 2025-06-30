إجراءات رقابية جديدة لضمان جودة المنتجات الصناعية وحماية المستهلك العراقي

وبحسب بيان رسمي، تضمنت التوصيات إلزام الجهاز بالتعاون مع ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة حالات الغش الصناعي والتلاعب بالمواصفات، ومنع تسويق المنتجات غير المطابقة أو المهربة، بهدف ضمان جودة المنتجات وسلامة المستهلك.الى ذلك، أكد رئيس للتقييس والسيطرة النوعية فياض ، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة تجارية آمنة، من خلال مكافحة الغش التجاري وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، مما يعزز ثقة المستهلك بالسوق العراقي".وأقر المجلس آلية لمتابعة المعامل غير المرخصة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، ومراقبة العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة. كما ألزم جميع المعامل بالحصول على شهادة تسجيل العلامة التجارية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.وفي هذا السياق، شهدت تنفيذ جولات ميدانية مشتركة ضمت لجنة فنية من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وممثلين عن وسرية مغاوير ، إلى جانب جهات مختصة أخرى. واستهدفت الجولات رصد الأسواق المحلية وسحب عينات من المنتجات للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية.وتعكس هذه الخطوات حرص على دعم الصناعة الوطنية، ومكافحة التلاعب التجاري، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستهلك العراقي، بما يسهم في تعزيز .