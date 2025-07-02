بفعل 3 مؤشرات.. استقرار أسعار النفط عالميًا

سنتين فقط إلى 67.13 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 65.44 دولار للبرميل.ويتداول بين أعلى مستوى عند 69.05 دولار للبرميل وأدنى مستوى عند 66.34 دولار منذ 25 يونيو حزيران، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة في أعقاب وقف إطلاق النار بين وإسرائيل.