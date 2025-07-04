ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وتتوجه الأسعار في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، وسط مخاوف مالية بعد إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الامريكي .وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم "بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3345 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3324 دولار للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 3342 دولار للأونصة".