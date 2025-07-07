أسعار النفط تعاود الارتفاع عالمياً

واتفقت مجموعة "أوبك+" يوم السبت الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل، وهو ما يزيد عن الزيادات البالغة 411 ألف برميل يوميا التي قاموا بها في الأشهر الثلاثة السابقة.وانخفضت العقود الآجلة لخام " " إلى 67.22 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت بحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش بمقدار 36 سنتا لتصل إلى 68.66 دولار.في حين بلغ سعر الخام الأمريكي "غرب الوسيط" مستوى 67.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.07% عن سعر الإغلاق السابق.وقال المحلل لدى " " جيوفاني ستاونوفو: "في الوقت الراهن لا تزال الإمدادات شحيحة في سوق النفط، ما يشير إلى قدرتها على استيعاب البراميل الإضافية".بينما قال محللو "آر بي سي كابيتال" بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن "القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين في " " إلى السوق. لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططا له حتى الآن، وأن معظم الإمدادات كانت من .وفي إظهار للثقة بشأن الطلب على النفط، رفعت يوم الأحد الماضي سعر أغسطس لخامها العربي الخفيف إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر بالنسبة لآسيا.ويتوقع محللو "غولدمان ساكس" أن تعلن مجموعة "أوبك+" عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر المقبل في الاجتماع المقبل في 3 أغسطس المقبل.