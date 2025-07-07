Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض: أولوية ترامب إنهاء حرب غزة وعودة الرهائن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قرار حكومي بتخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني 50%

اقتصاد

2025-07-07 | 10:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قرار حكومي بتخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني 50%
833 شوهد

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قراراً بتخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50% وتخفيض مبلغ عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة 5 بالألف.

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار".

وأضاف، أن "المجلس استضاف المدراء العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية وتقنية المعلومات في البنك المركزي ودائرة التنفيذ في وزارة العدل وممثل وزارة الداخلية وشركات الدفع الالكتروني لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الالكتروني وحركات الجباية والتحصيل والوقوف على المعوقات والمشاكل التي تعترض توسيع تلك التجربة".

‏وقرر المجلس، وفق البيان، "تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50% على ألا يزيد مبلغ الاصدار عن 5000 دينار. كما قرر المجلس تخفيض مبلغ عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون بنسبة خمسة بالالف مع استمرار العمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً فيما يخص شراء المنتجات النفطية من قبل المواطنين من محطات تعبئة الوقود، مع قيام وزارة النفط /شركة توزيع منتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني بما لا يقل عن 50% من كافة تعاملاتها وبضمنها الزام القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة ) بالنسبة اعلاه وخلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار و‏تلتزم شركات الدفع الإلكتروني بهذا القرار اعتبارا من 1‏/1‏/2026".

وأضاف، "من أجل دعم معامل صناعة الطابوق وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيه والعمل بأجواء صحية وبيئية سليمة خصوصا في المعامل المجاورة للمناطق السكنية، قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بأن يكون سعر الغاز السائل المجهز إلى معامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد".

‏كما قرر المجلس الموافقة، على "طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب في تطبيق أحكام الوثائق القياسية للمشروع والخاص بتأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي".

وقرر المجلس، "الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية".

‏واطلع المجلس على التقرير الزراعي وواقع المياه السدود والإنتاج النباتي والحيواني المعد من قبل وزارة الزراعة ومن أهم التوصيات التي جاءت في التقرير:

- إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي بصورة عامة وفي المناطق الواعدة في الصحراء بصورة خاصة.

- ⁠ استمرار دعم المدخلات والمخرجات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة.

- ⁠ تبني سياسة تقنين استخدام المياه وتعزيز إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحر وتطوير استراتيجيات الري واستخدام تقنيات الري الحديثة.

- ⁠ دعم القطاع الزراعي الخاص بكافة مجالاته.

>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Live Talk
Play
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
Play
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-07
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
Play
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
Play
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Play
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Play
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
Play
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Play
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
Play
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
Play
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
علناً
Play
علناً
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Play
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
الأكثر مشاهدة
Live Talk
Play
Live Talk
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
Play
مكتبة المليون كتاب.. اقدم مكتبة في بغداد - الحلقة ٦٧ | 2025
10:30 | 2025-07-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-07
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٦٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
Play
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
Play
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Play
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Play
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
Play
Biotic
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Play
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
Play
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
Play
الهوا الك
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
Play
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
علناً
Play
علناً
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Play
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
اخترنا لك
مدرب ميلان يؤكد ضمّ لوكا مودريتش
12:48 | 2025-07-07
الدولار يتراجع من جديد وينعش الدينار العراقي
10:17 | 2025-07-07
مليارات الدولارات وواجهات وهمية.. تفاصيل شبكة سالم أحمد سعيد العابرة للحدود (الحلقة الثانية)
09:51 | 2025-07-07
أسعار النفط تعاود الارتفاع عالمياً
09:08 | 2025-07-07
توضيح بشأن "البطاقة المحلية" التي أطلقها المركزي العراقي
07:55 | 2025-07-07
بعد مكاسب الجمعة.. أسعار الغاز تستقر في أوروبا
06:19 | 2025-07-07

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.